اتحاد جدة يبحث عن صدارة الدوري السعودي أمام الاتفاق الليلة

الوكيل الإخباري - يحل فريق اتحاد جدة السعودي ضيفا على منافسه الاتفاق السعودي في تمام الثامنة والنصف مساء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 17 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



يحتل اتحاد جدة الذى يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر، في المقابل يتواجد نادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.



يسعى نادي اتحاد جدة إلى تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على حقوقه في المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، في حين يرغب نادي الاتفاق في تحقيق الفوز من أجل تحسين ترتيبه بجدول المسابقة المحلية.



كانت تقارير صحفية قد كشفت أن نادي اتحاد جدة السعودى تلقى صدمة مدوية قبل مباراة الاتفاق ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.



قالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق غاب عن التدريبات الجماعية، لليوم الثالث على التوالي.



أضافت الصحيفة أن حمد الله يعاني من إنفلونزا حادة ليتأكد غياب مهاجم الاتحاد بشكل رسمي عن مباراة الاتفاق على إستاد الأمير محمد بن فهد.



أشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني والطبي فضل منح حمد الله راحة من السفر مع بعثة الفريق الأول إلى الدمام، ومن المتوقع يستدعي المدرب البرتغالي نونو سانتو، النجم الأنجولي هيلدر كوستا ليكون بديلا للمهاجم المغربي.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة