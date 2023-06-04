اتحاد جدة يتفق مع بنزيما

الوكيل الإخباري - ذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن نادي اتحاد جدة اتفق بشكل رسمي مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، لتمثيل النادي لمدة عامين.



وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الأحد، رحيل بنزيما عن صفوفه الشهر الجاري، بعد 14 عاما قضاها بين جدران النادي الملكي.



وكتب فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على تويتر: "كريم دعي إلى السعودية، من أجل الاستعداد لانتقاله إلى اتحاد جدة".



وتابع: "من المتوقع إعلان الصفقة الأسبوع الحالي، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له.. فقد يكون يوم الأربعاء المقبل".



وذكرت شبكة "ESPN" أن بنزيما سيحصل على 200 مليون يورو كراتب سنوي مع الفريق السعودي.

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