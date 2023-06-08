اتحاد جدة يضع اللمسات الأخيرة على صفقة كانتي

الوكيل الإخباري - نادي اتحاد جدة، سيعلن خلال ساعات، عن ضم الدولي الفرنسي نجولو كانتي رسميا، ليكون ثاني صفقات العميد العالمية.



وتنتظر الإدارة الاتحادية بقيادة أنمار الحائلي، الفراغ من حفل تقديم كريم بنزيما، لاعب الفريق الجديد، والمقرر له مساء اليوم الخميس على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.



وسيكون الإعلان عقب التوقيع الرسمي، خاصة أن كانتي، لاعب تشيلسي، اجتاز الفحوصات الطبية.



وكان أنمار الحائلي، قد أتم الاتفاق على كافة بنود العقد مع كانتي، قبل أن يغادر لندن، عائدا إلى مدريد ليصطحب بنزيما إلى جدة.



من جانبها قالت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس، إن صفقة كانتي تمت لصالح نادي اتحاد جدة.



وعلم كووورة أن هناك صفقة أخرى سيعمل عليها الاتحاديون، لتكتمل بذلك صفقات الفريق العالمية.



وتتجه الأنظار إلى اللاعب أداما تراوري جناح وولفرهامبتون الإنجليزي.



وبات اتحاد جدة أول ناد بالسعودية، ينهي تقريبا ملف صفقاته العالمية مبكرا، للاستفادة منها في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، والمقرر أن تنطلق في شهر يوليو / تموز المقبل.



ويعتبر الاتحاديون أن البطولة العربية خير إعداد للفريق لكأس العالم للأندية المقررة في السعودية بشهر ديسمبر / كانون الأول المقبل.

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