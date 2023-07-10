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الإثنين، 10-07-2023 02:40 م

اجتماع حاسم بين أنشيلوتي وبيريز قبل بداية الموسم

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الوكيل الإخباري - يترقب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الاجتماع الحاسم الذي يجمعه مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز.

ويرتبط كارلو أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى نهاية موسم صيف 2024 المقبل أي لمدة موسم واحد فقط.

وحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن الاجتماع الحاسم الذي سيشهد حضور الثلاثي السابق ذكره، سيتم عقده من أجل مناقشة جميع القضايا العالقة مثل الانتهاء من خطة تحضير الفريق للموسم الجديد.

كما سيتضمن الاجتماع حسم ملف الراحلين عن صفوف ريال مدريد، والصفقات الجديدة إلى جانب أيضًا كيفية تعويض رحيل كريم بنزيما نجم الفريق إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

كما سيشهد هذا الاجتماع، التطرق لأزمة تدريب كارلو أنشيلوتي لمننخب البرازيلي، خاصة بعدما أبلغ المدرب الإيطالي برغبته في خوض هذه التجربة، وبناء على ذلك أعلن إيدنالدو رودريجز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بشكل واضح أن المدرب سيتولى تدريب السامبا فور انتهاء عقده مع الميرنجي.

تصريحات رئيس الاتحاد البرازيلي أغضبت إدارة ريال مدريد بشكل كبير، إلا أن أنشيلوتي سيحاول تهدئة هذا الغضب خلال الاجتماع.

حيث سيؤكد المدرب الإيطالي، على أن الأولوية المطلقة ستكون لريال مدريد في كل الأوقات، خلال الموسم الجديد من أجل إنهاء أي توترات. وقد نجح ريال مدريد في ضم 5 صفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وهم كلا من جود بيلينجهام إلى جانب إبراهيم دياز وفران جارسيا بالإضافة إلى أردا جولر وخوسيلو.

وتتبقى لريال مدريد صفقة أخيرة، حيث سيكون هناك مفاضلة بين ضم مهاجم أو الجناح خاصة في ظل ترقب النادي الإسباني لموقف التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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