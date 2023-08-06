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الأحد، 06-08-2023 04:14 م

اجتماع عاجل من تشافي لمعالجة عواقب صفقة مبابي

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الوكيل الإخباري - عقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، اجتماعا عاجلا لمناقشة العواقب الناتجة عن ارتباط اسم البارسا بالتوقيع مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

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وزعمت تقارير بأن برشلونة قدم 3 لاعبين لسان جيرمان أحدهم جافي، نظير الحصول على مبابي في صفقة تبادلية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جافي كان خارج حسابات المباريات الودية لبرشلونة بسبب آلام في الظهر، لكنه قد يعود إلى تشكيل البارسا أمام توتنهام هوتسبير في كأس خوان جامبر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن جافي شعر ببعض القلق في الأيام الماضية، بسبب إصابته، ولأن اسمه ارتبط بالرحيل عن البارسا سواء إلى باريس أو خلال صفقة بيع لحل أزمة قانون اللعب المالي النظيف.

وظهرت أنباء بيع جافي بعد فشل برشلونة في تفعيل الرافعة الخاصة ببيع ستوديهات النادي لقيد اللاعبين الجدد.

وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن تشافي هيرنانديز اضطر للاجتماع مع جافي لتهدئته وتوضيح أنه لاعب مهم في الفريق وأنه يعتمد عليه بلا شك، ولا يمكن المساس به.

 

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