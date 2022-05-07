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السبت، 07-05-2022 04:30 م

اجتماع مرتقب بين ريال مدريد ومبابي لتوقيع العقود

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الوكيل الإخباري - أكدت تقارير فرنسية، أن مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني بصدد عقد اجتماع مع وكلاء كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لحسم صفقة انتقاله إلى الميرنغي بداية من الموسم المقبل.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن الاجتماع سيتم خلاله بحث توقيع مبابي على عقود انتقاله رسمياً إلى صفوف ريال مدريد.

يأتي ذلك بعدما نفت والدة مبابي ووكيله أعماله فايزة العماري تقدم باريس سان جيرمان بعرضاً جديداً لتجديد عقد اللاعب الفرنسي، وموافقة مبابي على هذ العرض.

وأكدت الإذاعة الفرنسية أن هذا الاجتماع سيكون سري للغاية، وسيشهد مناقشة توقيع مبابي لريال مدريد رسمياً.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد بداية من الموسم الجديد، بعدما رفض اللاعب الفرنسي كل العروض المقدمة له من جانب إدارة باريس سان جيرمان للاستمرار بين صفوف العملاق الفرنسي فترة جديدة.

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