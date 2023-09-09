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السبت، 09-09-2023 06:08 م

اختتام سباق ترايثلون وأكواثلون المدينة الرياضية

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الوكيل الاخباري - أقامت رابطة الترايثلون الأردنية، صباح السبت، سباق تراياثلون وأكواثلون المدينة الرياضية، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من مختلف الفئات العمرية.

واشتمل السباق الذي انطلق من المسبح الأولمبي في مدينة الحسين للشباب على سباقي فئة الأطفال وسباق الأكواثلون للفئة العمرية 12-15عاماً والذي يتكون من سباحة لمسافة 250 متراً و1.5 كم جري، وسباق الأكواثلون للفئة العمرية 7-11 عاماً والذي تكون من السباحة لمسافة 150متراً و 1.5 كم جري.

وتكون سباق الترايثلون للفئات العمرية 16عاماً فما فوق من السباحة لمسافة 750 متراً و20 كم بالدراجة الهوائية و5 كم جري.

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