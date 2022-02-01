ارقام مرعبة لبرشلونة في الدوري الإسباني للسيدات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاواصلت سيدات برشلونة تحقيق النتائج المرعبة بفوزهن الكبير على ريال بيتيس برباعية نظيفة، والذي جاء لحساب الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني والذي لم يشهد أي تعادل أو خسارة للفريق، وبتسجيل 102 للاعبات البلوغرانا فيما لم تهتز شباكهن إلا 4 مرات .وشهدت الجولة فوزا كبيرا لريال مدريد على إشبيلية بنتيجة 3/1، فيما تعادل أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس بهدف لمثله، كما فاز سوسيداد على فياريال بنتيجة 4/1.ويتصدر برشلونة الترتيب ب 54 نقطة، ويحل سوسيداد ثانيا بـ 46 نقطة، وأتلتيكو مدريد ثالثا بـ 35، أما ريال مدريد فيحل ثامنا بـ 26 نقطة، علما أن أصحاب المراكز الثلاث الأولى يتأهلون لمنافسات دوري أبطال أوروبا.