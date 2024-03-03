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الأحد، 03-03-2024 02:33 م

استدعاء محمد صلاح لمعسكر المنتخب رغم طلب ليفربول إعفاءه

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استدعاء النجم محمد صلاح لقائمة المحترفين لمعسكر منتخب "الفراعنة" شهر مارس الجاري، وذلك رغم طلب ناديه ليفربول الإنجليزي إعفاء اللاعب بسبب الإصابة.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية دولية تحت اسم "Winsunited Cup" في الفترة من 22 حتى 26 مارس الجاري بدولة الإمارات، تضم منتخبات كرواتيا وصيف بطل كأس العالم 2018 وصاحب المركز الثالث في مونديال قطر 2022، ومنتخبي تونس ونيوزيلندا.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على انطلاق معسكر منتخب "الفراعنة" يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري.
 
وتلقي الاتحاد المصري خطابا من ليفربول الإنجليزي يفيد بإعفاء محمد صلاح قائد منتخب "الفراعنة" من المعسكر بسبب الإصابة.

وقال مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقفه من طلب ليفربول، إن الاتحاد أرسل أسم محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين المحترفين المقرر تواجدهم في معسكر "الفراعنة".

وأضاف: "ضم أي لاعب محترف من حق منتخب مصر في وقت الأجندة الدولية والقرار في يد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن".

وتابع: "لا يزال الوقت مبكرا لحسم الأمر ولو لعب محمد صلاح أي مباراة في الوقت قبل انطلاق المعسكر سنتمسك بانضمامه وسيكون الكشف عليه وتحديد مدي جاهزيته من قبل الجهاز الطبي لمنتخب مصر".

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني، حسام حسن، 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس، وهم: محمد صلاح، أحمد حجازي لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، محمود حسن تريزيغيه لاعب نادي طرابزون سبور التركي، حمدي فتحي لاعب نادي الوكرة القطري، مصطفي محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، عمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد شريف لاعب نادي الخليج السعودي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا يوم 22 مارس الجاري، على أن يواجه منتخبي كرواتيا وتونس على التوالي.

وتنطلق مباريات البطولة يوم 22 مارس الجاري، على أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولي لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس.

بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول و الثاني يوم 26 مارس.

وتعد الدورة الودية هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد والذي تم تعيينه بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا عقب توديع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا 2023.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن كلا من إبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس مرمي ومانويل باريونوفو مدرب أحمال برازيلي ووليد بدر مدير إداري ومحمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي.

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