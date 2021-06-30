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الأربعاء، 30-06-2021 12:30 ص

استقالة فرانك دي بور من تدريب هولندا بعد فضيحة التشيك

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الوكيل الاخباري - أعلن فرانك دي بور المدير الفني للمنتخب الهولندي، استقالته رسميا من منصبه، عقب خروج فريقه من ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".اضافة اعلان


وودع منتخب هولندا منافسات اليورو من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام التشيك، بهدفين دون مقابل.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان رسمي، أن دي بور قرر إنهاء التعاقد، وفقا لشروط العقد الجاري بين الطرفين.

وتأتي استقالة دي بور، بعد تقييم آداء الفريق الهولندي، الذي كان المرشح الأوفر حظا للفوز بالبطولة.

وكان دي بور، قد تولي المسؤولية الفنية للمنتخب الهولندي خلفا لرونالد كوما، حيث قاد الفريق في 15 مباراة، محققا الانتصار في 8 مواجهات.

وسيكون الاتحاد الهولندي حاليا مطالبا بتحديد بديل سريع لدي بور، خاصة أن منتخب الطواحين يستعد لخوض تصفيات كأس العالم في 2022 في شهر سبتمبر المقبل.

 




 

 


 

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