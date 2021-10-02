استياء من الأداء التحكيمي ،، وتصريح غاضب لنجم الوحدات

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الوكيل الإخباري - أنس عشاشهدت الجولة الـ 19 استمرارا كبيرا للغضب من التحكيم، وخصوصا في مباراة الوحدات والحسين إربد والتي شهدت عدم احتساب ركلتي جزاء للفريق الأخضر حسب الخبير التحكيمي حسن مرشود.وأبدى نجم الوحدات محمود زعترة غضبه الحالات التحكيمية بتصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، حيث أكد أن ما يحدث أصبح أكثر من أن يتم احتماله، معتبرا أن الوحدات لا يجد الانصاف تحكيميا في جميع المباريات "حسب وصفه"، ومختتما حديثه بـ "حسبي الله ونعم الوكيل".وكانت اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي قد توجهت قبل أيام للاتحاد الأردني لكرة القدم للاعتراض رسميا على الحالات التحكيمية والتي أثرت على مسيرة الفريق في أكثر من مباراة بالموسم الحالي، والأمر ذاته ينطبق على فريق السلط الذي طلب في مباريات عديدة مراجعة قرارات الحكام وإعادة دراستها.كما تكررت اعتراضات أغلب الأندية طوال الموسم، كما شهدت مواقع التواصل الإجتماعي والمدرجات موجة كبيرة من الغضب على الأداء التحكيمي ومطالبات بتطوير أداء الحكام .