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الأربعاء، 13-01-2021 02:08 م

اسطورة برشلونة يكشف عن بديل ميسي في الكامب نو

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الوكيل الإخباري _ كشف النجم الكاميروني، صامويل أيتو، لاعب برشلونة السابق، عن توقعاته لبديل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد هجوم البارسا، بعد رحيله خلال الفترة المقبلة.

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وأكد صامويل إيتو، في تصريحات صحفية: “أعتقد أن أنسو فاتي، هو الأفضل للمستقبل، إنه يقوم حاليًا بأشياء مذهلة، لذا أعتقد أن النادي يحتاج حقًا إلى الاعتناء به والعناية به جيدًا”.

وتابع أسطورة برشلونة السابق:“خلال الفترة الأخيرة يتواجد موهبة رائعة أخرى تجذب الانتباه في كامب نو، حيث انطلق إحساس المراهق أنسو فاتي إلى الساحة الموسم الماضي”.

وبدأ فاتي الموسم الحالي بشكل رائع، لكنه تعرض لإصابة شديدة في الركبة في نوفمبر الماضي، ولا يزال غائبًا عن الملاعب

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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