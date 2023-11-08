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الأربعاء، 08-11-2023 02:40 م

اعتراف غير متوقع من وكيل غاريث بيل بشأن ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - كشف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال غاريث بيل، أن النجم الويلزي يشتاق بالفعل إلى فريقه السابق ريال مدريد، بعد اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة شهدت توترا حادا في العلاقات مع نادي العاصمة الإسبانية وخاصة جماهيره.

جوناثان بارنيت، أحد معارف ريال مدريد القدامى لكونه وكيل أعمال بيل، والذي لم يتردد في الدفاع عن الويلزي من خلال انتقاد جماهير الفريق الأبيض عندما تم الاستهجان على بيل من مدرجات سانتياغو برنابيو، ومع رحيل الويلزي بدأ أن بارنيت قد اختفى عن ريال مدريد، لكنه ابتعد عن الانتقاد لأنه ممثل للاعب الفريق كامافينغا.

ووقع الفرنسي إدواردو كامافينغا، الثلاثاء، على تجديد عقده مع ريال مدريد حتى 2029، وتواجد بارنيت مع لاعب خط الوسط في مقر النادي، والذي كان سعيدا بتجديد عقد الشاب الفرنسي.

وعندما سئل عما إذا كان غاريث بيل قد اشتاق لريال مدريد، أجاب: نعم.

واعتبرت الصحافة القريبة من ريال مدريد، اعتراف وكيل غاريث بيل بغير المتوقع، كون أن الويلزي لطالما فضل منتخب بلاده ورياضة الغولف على ريال مدريد.

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