الأرجنتين تحقق فوزا هاما في تصفيات كأس العالم

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الوكيل الإخباري - أنس عشاحقق المنتخب الأرجنتيني فوزا ثمينا على نظيره البيروفي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما فجر الجمعة على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة الأرجنتينة بيونس آيرس، لحساب الجولة الثانية عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق هداف إنتر ميلان الإيطالي، لاوتاررو مارتينيزقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول، من كرة رأسية متقنة، فيما شهد الشوط الثاني ضياع ركلة جزاء لمنتخب البيرو .وبهذا الفوز رفع رفاق ميسي رصيدهم للنقطة 25 بالمركز الثاني، خلف البرازيل المتصدرة، فيما بقيت البيرو بالمركز السابع بـ 11 نقطة .