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الخميس، 21-09-2023 04:33 م

الأرجنتين على القمة.. والمغرب يقفز في تصنيف الفيفا

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الوكيل الإخباري -  أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر سبتمبر/أيلول الجاري.

لم تشهد قائمة العشرة الأوائل أي تغييرات، حيث ظل منتخب الأرجنتين على القمة، يليه فرنسا، البرازيل، إنجلترا، بلجيكا، كرواتيا، هولندا.

قفز منتخب البرتغال للمركز الثامن، ليأخذ مكان نظيره الإيطالي الذي تراجع للتاسع، خلفهما إسبانيا في المركز العاشر.

على المستوى القاري والإقليمي، بقى منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيا، بقفزه للمركز 13، يليه السنغال (20)، تونس (29)، الجزائر (34)، مصر (35)، ونيجيريا (40).

ويبقى منتخب السعودية الخامس عربيا بتواجده في المرتبة (57)، يليه قطر (61)، العراق (69)، الإمارات (70)، عمان (73)، الأردن (84)، البحرين (86)، سوريا (93)، فلسطين (97)، وموريتانيا (99).

وخارج قائمة أول 100 منتخب، تتواجد فرق عربية أخرى، وهي.. لبنان (101)، ليبيا (126)، جزر القمر (129)، السودان (130)، الكويت (135)، اليمن (156)، جيبوتي (190)، والصومال (194).

وأوضح الفيفا في بيانه أنه استند في هذا التصنيف على 159 مباراة دولية بين المنتخبات، أقيمت خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

أشار إلى أن منتخب أيرلندا الشمالية كان أكبر الخاسرين بتراجعه 10 خطوات، ليتواجد في المركز 74، بينما حقق منتخبا غينيا بيساو وأروبا، أكبر قفزة بتقدمهما 6 خطوات للأمام، ليتواجدا في المركزين 106 و193 على التوالي.

أما منتخب ألبانيا، فقد حقق أكبر تقدم من حيث النقاط (20.08) نقطة، ليحتل المركز (62) مستفيدا من فوزه الثمين على بولندا بهدفين، في تصفيات يورو 2024.  

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