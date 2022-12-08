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الخميس، 08-12-2022 02:07 م

الأرجنتين وهولندا.. بين ندرة الهزائم وتحدي أهداف ميسي وديباي

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الوكيل الإخباري - يحتضن ملعب لوسيل واحدة من القمم المنتظرة في ربع نهائي مونديال قطر 2022، غدًا الجمعة، وذلك عندما تواجه الأرجنتين نظيرتها هولندا.

واستعرض موقع الفيفا أربعة من أبرز ملامح تلك المواجهة المرتقبة في السطور التالية:

المواجهات المونديالية

تواجه الفريقان للمرة الأولى في نسخة ألمانيا الغربية عام 1974، وحينها ساهمت ثنائية يوهان كرويف في فوز هولندا برباعية نظيفة في دور المجموعات الثاني.

وفي النسخة التالية مباشرة، تواجها في النهائي هذه المرة، لترد الأرجنتين الدين بالفوز بنتيجة (3-1) بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، لتتوج باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخها على أرضها.

ووصلت هولندا إلى نصف نهائي مونديال 1998، بفضل هدف دينيس بيركامب التاريخي في الدقيقة 89، والذي منح الطواحين الانتصار في ربع النهائي بنتيجة (2-1)، ومن ثم تعادل الفريقان سلبيًا في دور المجموعات بمونديال 2006.

وأتت المواجهة المونديالية الأخيرة بين الفريقين في نسخة 2014 وتحديدًا في نصف النهائي، وحينها حسمت الأرجنتين اللقاء بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ميسي وديباي

تعول هولندا على خدمات نجمها ممفيس ديباي، والذي شارك أساسيًا في مباراتي قطر والولايات المتحدة، وسجل الهدف الأول أمام أمريكا في ثمن النهائي، والذي مهد الطريق نحو انتصار الطواحين.

وساهم ديباي في 34 هدفًا في آخر 30 مباراة دولية خاضها، ليمنح بالتالي هولندا قوة هجومية ضاربة تعول عليها قبل الصدام الأمام الأرجنتين.

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