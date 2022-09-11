الأردنية لرياضة السيارات تنظم سباق الدرفت تاندم

الوكيل الإخباري - تنظم الأردنية لرياضة السيارات الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت "تاندم"، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في حلبة البحر الميت، بدعم من شركة زين الأردن، وتقام الجولتان التأهيليتان للسباق يوم الخميس المقبل، ويتأهل للسباق يوم الجمعة المقبل أفضل 24 متسابقا.

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وكان سباق الدرفت الماضي حقق نجاحا منقطع النظير في حلبة البحر الميت وسط تفاعل الجمهور بالعروض التشويقية التي قدمها المتسابقون خلال جولات السباق.



ويغلق باب التسجيل للسباق غدا الاثنين، بالرسوم العادية والمضاعفة، ويعقد الثلاثاء المقبل، اجتماعا لحكام السباق مع المتسابقين لشرح تفاصيل المسار، ويوم الأربعاء تجري عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين، وعملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق في كراج أبو طوق في المنطقة الصناعية – بيادر وادي السير، ويتدرب السائقون يوم الخميس على مسار السباق بسيارة السباق.



والدرفت تاندم، أي الانجراف المزدوج في أبسط أشكاله هو انجراف سيارة واحدة خلف سيارة أخرى منجرفة، ويشار إلى الترادف على أنه منافسة بين متسابقين، لتحديد من هو الأفضل في تنسيق دريفت لسيارتين، وبشكل أكثر تحديدا، يمكن اعتبار سيارتين جنبا إلى جنب ينجرفان في زاوية معا على أنهما انجراف مزدوج.

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