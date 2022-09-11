الأحد 11-09-2022
الوكيل الاخباري

جلسة تشاورية ثانية للجنة التوجيهية لتطوير الخطة الاستراتيجية للسياحة في البترا

الأمن يحقق بملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالرمثا

العضايلة يترأس الوفد الأردني في منتدى البيئة والتنمية

حوارية بإربد حول المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات القبرصية

تمديد مدة بقاء السيارات الكويتية في الأردن

تنويه من الأمن العام حول تغيير موعد ومكان تلقي المعايطة للتهاني

الزراعة تتوقع زيادة إنتاج ثمار الزيتون العام الحالي 20%

الارصاد : انخفاض على الحرارة وفرصة لتساقط للامطار في هذا الموعد

الأحد، 11-09-2022 04:14 م

الأردنية لرياضة السيارات تنظم سباق الدرفت تاندم

9202211154123751701151


الوكيل الإخباري -  تنظم الأردنية لرياضة السيارات الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت "تاندم"، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في حلبة البحر الميت، بدعم من شركة زين الأردن، وتقام الجولتان التأهيليتان للسباق يوم الخميس المقبل، ويتأهل للسباق يوم الجمعة المقبل أفضل 24 متسابقا.

اضافة اعلان

 

وكان سباق الدرفت الماضي حقق نجاحا منقطع النظير في حلبة البحر الميت وسط تفاعل الجمهور بالعروض التشويقية التي قدمها المتسابقون خلال جولات السباق.

ويغلق باب التسجيل للسباق غدا الاثنين، بالرسوم العادية والمضاعفة، ويعقد الثلاثاء المقبل، اجتماعا لحكام السباق مع المتسابقين لشرح تفاصيل المسار، ويوم الأربعاء تجري عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين، وعملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق في كراج أبو طوق في المنطقة الصناعية – بيادر وادي السير، ويتدرب السائقون يوم الخميس على مسار السباق بسيارة السباق.

والدرفت تاندم، أي الانجراف المزدوج في أبسط أشكاله هو انجراف سيارة واحدة خلف سيارة أخرى منجرفة، ويشار إلى الترادف على أنه منافسة بين متسابقين، لتحديد من هو الأفضل في تنسيق دريفت لسيارتين، وبشكل أكثر تحديدا، يمكن اعتبار سيارتين جنبا إلى جنب ينجرفان في زاوية معا على أنهما انجراف مزدوج.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202211155033356938300

لعنة ماني تصيب محمد صلاح

9202211142840210156452

لاعبو مانشستر يونايتد ومدربهم ينقلبون على رونالدو

631dadca423604078b617f8a

لياو يوجه رسالة لجمهور ميلان عقب واقعة طرده

9202211134412905967180

بسبب جنازة الملكة.. 3 مباريات بالدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل

9202211115212909001476

منتخب الشباب يلتقي نظيره التركمانستاني بالتصفيات الآسيوية غدا

9202211113449454249235

مواعيد مباريات اليوم الاحد والقنوات الناقلة