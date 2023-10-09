الأردن يختتم مشاركته في الألعاب الآسيوية بالمركز 28

الوكيل الإخباري - جاء الأردن في المركز الثامن والعشرين على لائحة الترتيب العام للدول التي شاركت في دورة الألعاب الآسيوية (هانغشتو 2022)، مع ختام منافسات الدورة، والتي شهدت مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات الذين مثلوا 38 دولة من قارة آسيا.



وجاء الأردن في المركز السادس عربيا، بعد البحرين التي تصدرت الدول العربية بحصولها على 20 ميدالية ملونة، وجاءت بعدها قطر التي حصلت على 14 ميدالية، ثم الإمارات برصيد 20 ميدالية، والسعودية التي نالت 10 ميداليات، والكويت 11 ميدالية، وجاءت سلطنة عمان بالمركز السابع برصيد ميداليتين، ثم لبنان وفلسطين وسورية برصيد ميدالية واحدة لكل دولة.



وبفارق كبير، توجت الصين (البلد المنظم) بالمركز الأول برصيد 383 ميدالية، ثم جاءت بعدها اليابان بحصولها على 188 ميدالية.



حصيلة المشاركة الأردنية في هذه الدورة وصلت إلى تسع ميداليات، وانحصرت بين ثلاث ألعاب فقط (كرة السلة، والتايكواندو، والكراتيه)، حيث تمكن المنتخب الوطني لكرة السلة من نيل الميدالية الفضية، ونال لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه خمس ميداليات من بينها ميداليتان فضيتان، عن طريق عبدالرحمن المصاطفة وحسن مصاروة، وثلاث ميداليات برونزية نالها عبدالله حماد ومحمد الجعفري وجود الضروس، ونال لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو ثلاث ميداليات من بينها ميداليتين فضيتين بواسطة صالح الشرباتي وزيد مصطفى، وميدالية برونزية من خلال زيد الحلواني.



وقالت الأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد عبر حسابها الشخصي على منصة "فيسبوك": "فخورة بإنجازات لاعباتنا ولاعبينا في دورة الألعاب الآسيوية والتي اختتم الأردن مشاركته فيها بحصيلة مكونة من 9 ميداليات من بينها 5 فضيات و4 برونزيات، وتميزت مشاركتنا بوجود عدد من اللاعبين الناشئين في العديد من الرياضات لإكسابهم الخبرة اللازمة من خلال احتكاكهم بأبطال القارة وتحضيرهم للمحطات المهمة المقبلة، ولا سيما مع بقاء أقل من 9 أشهر على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كما شهدت مشاركتنا، عودة بعض الرياضات بعد غياب طويل عن الأسياد لزيادة التصنيف النقطي والتقدم أكثر نحو المراحل التأهيلية".



وأضافت السعيد: "انتهت مرحلة الأسياد، وأمامنا الكثير من العمل برفقة الاتحادات الرياضية لتحضير منتخباتنا وتوجيه البوصلة نحو الحدث الأهم على مستوى العالم في العاصمة الفرنسية باريس، أتمنى التوفيق لمنظومتنا الرياضية في مواصلة تحقيق الإنجازات التي نفخر بها دائما".



وضمت المشاركة الأردنية في الدورة كلا من رياضات: (السباحة والقوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والمبارزة والجولف والجمباز والجوجيتسو والكراتيه والألعاب الإلكترونية والرماية والتايكواندو والترايثلون ورفع الأثقال)، حيث مثل المنتخبات الوطنية 89 لاعبا ولاعبة، في الوقت الذي ترأست فيه سمو الأميرة سارة بنت الفيصل البعثة الأردنية.



ومع ختام المشاركة الأردنية في دورة (هانغشتو 2022)، ارتفعت حصيلة الميداليات منذ بدأ الأردن مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية، لتصل إلى 54 ميدالية، من بينها 5 مداليات ذهبية، و21 ميدالية فضية و28 ميدالية برونزية.

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