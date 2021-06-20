الأمير علي يهنئ الأمير عبدالعزيز الفيصل برئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

الوكيل الاخباري - هنأ صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الاردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة تزكيته رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم للدورة الجديدة القادمة (2021 - 2025).

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وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي نصبت الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الإدارة في اجتماعها الـ 26 الذي عقد في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشار اتحاد غرب آسيا في خبر رسمي اليوم الأحد، الى أن سمو الأمير علي قال في رسالة تهنئة لسمو الأمير عبدالعزيز الفيصل "إن تجديد هذه الثقة بسموكم لتأكيد عميق على ما حققه الاتحاد العربي تحت رئاستكم من نجاح كبير طيلة الفترة الماضية، من خلال العديد من البرامج والأنشطة الفنية والإدارية التي تستهدف مختلف المجالات والقطاعات".



وعبر سموه عن "اعتزازه ومجلس إدارة اتحاد غرب آسيا بكافة الجهود التي يحرص سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل ومجلس إدارة الاتحاد العربي على بذلها للارتقاء بمستوى كرة القدم في المنطقة العربية" مؤكدا تجديد اتحاد غرب آسيا دعمه الكامل للاتحاد العربي، وتمنى من الله التوفيق والنجاح في كل ما يصبو إلى تحقيقه.



وكانت الجمعية العمومية خلال اجتماعها انتخبت سعود المهندي من قطر وهاشم حيدر من لبنان وعبدالله الجنيبي من الإمارات والدكتور حميد الشيباني من اليمن أعضاءً في مجلس الاتحاد العربي من قارة آسيا، وانتخاب المهندس هاني أبو ريده من مصر والدكتور وديع الجريء من تونس وأحمد ولد يحيى من موريتانيا وفوزي لقجع من المغرب أعضاءً في مجلس الاتحاد من قارة أفريقيا، بينما احتفظت سمر نصار من الأردن بالعضوية النسائية في المجلس والفريق جبريل الرجوب بالعضوية الدائمة لدولة فلسطين، ووافقت الجمعية العمومية في جلستها الأولى على قرار سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتعيين محمد روراوه نائب شرفي للرئيس.

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