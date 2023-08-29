الأمير فيصل يكرم نجوم الأردن في الدورة العربية

الوكيل الإخباري - كرم الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، مساء الاثنين، بطلات وأبطال المنتخبات الذين حققوا إنجازات في دورة الألعاب العربية، التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو/تموز الماضي.



وأشاد الأمير فيصل بالإنجازات التي تحققت في دورة الألعاب العربية، والجهود التي بذلتها المنتخبات الأردنية والاتحادات الرياضية، وحرصها الدائم على رفع العلم الأردني في كبرى المحافل الرياضية.



بدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، أهمية الإنجاز الذي تحقق في الجزائر، وعكس مدى تطور الرياضة الأردنية في السنوات الأخيرة، إذ حصدت البعثة 64 ميدالية، بينها 18 ميدالية ذهبية و17 ميدالية فضية و29 ميدالية برونزية.



وحضر 132 لاعبا ولاعبة من المنتخبات الأردنية في نسخة الجزائر، وشاركوا في 17 رياضة هي:



ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 والملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والجودو والكاراتيه والمصارعة وكرة الطائرة والسباحة والجمباز والشطرنج وكرة الطاولة وكرة اليد وكرة الهدف وألعاب القوى لذوي الهمم.

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