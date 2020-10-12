الأهلي السعودي يحصل على الرخصة الآسيوية رسميا

الوكيل الإخباري _ كشف عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي السعودي، عن الحصول على الرخصة الآسيوية، للمشاركة في دوري الأبطال 2021.



وقال مؤمنة في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”، عن أن الأهلي، نجح في إغلاق العديد من القضايا، والتي سمحت له بالحصول على الرخصة.



وأشار رئيس النادي الأهلي، إلى أن إغلاق هذه القضايا، جاء بمساعدة من وزارة الرياضة، والتي سددت 120 مليون ريال ديون مستحقة على النادي.



وكانت قد ترددت أنباء في الأيام الماضية، عن استبعاد الأهلي، من المشاركة في دوري أبطال آسيا، بسبب فشله في الحصول على الرخصة، لوجود ديون ضخمة ضد النادي.





المصدر : ملاعب

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