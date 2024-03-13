الأهلي يتعرض للهزيمة الأولى بالدوري المصري أمام البنك

الوكيل الإخباري - سقط الأهلي في فخ الهزيمة الأولى بالدوري المصري هذا الموسم على يد مضيفه البنك الأهلي بنتيجة 3-4 باستاد القاهرة، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة عشر للمسابقة.



تقدم الفرنسي أنتوني موديست للأهلي في الدقيقة 4 وتعادل كريم بامبو للبنك في الدقيقة 7 وتقدم الأحمر مجدداً في الدقيقة 28 عن طريق المغربي رضا سليم ولكن البنك تعادل بهدف محمد هلال في الدقيقة 63.



وتقدم حسين الشحات في الدقيقة 72 للأهلي وتعادل البوركيني سعيدو سمبوريه في الدقيقة 84 للبنك، ثم أحرز التوجولي ياو أنور الهدف الرابع في الدقيقة 90+4.



ورفع البنك الأهلي رصيده بقيادة مديره الفني طارق مصطفى إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر.



وتوقف رصيد الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر عند 17 نقطة في المركز العاشر بعد خوض 8 مباريات.



بدأت المباراة بضغط هجومي أهلاوي منذ الدقائق الأولى، ووجه إمام عاشور تصويبة قوية ردها أبوجبل بطريقة خاطئة وتابعها المهاجم أنتوني موديست في المرمى في الدقيقة 4.



رد البنك الأهلي سريعاً بتمريرة عرضية من إسحاق يعقوبو أبعدها الدفاع ثم كرة معاكسة سريعة بانطلاقة من ياو أنور انتهت بتمريرة عرضية إلى كريم بامبو الذي هز الشباك في الدقيقة 7.



وجه إمام عاشور تسديدة أبعدها الحارس أبوجبل ثم تسديدة من رضا سليم بلا خطورة، واستحوذ الأهلي ولكن هجمات البنك المعاكسة صنعت الخطورة على مرمى شوبير.



نجح رضا سليم في تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 28 بعد تمريرة طولية وفاصل من الأخطاء الدفاعية للاعبي البنك استغلها سليم بمراوغة وتسديدة في المرمى.



أجرى البنك الأهلي 3 تبديلات دفعة واحدة بمشاركة أحمد النادري وموسى فراوي وأسامة فيصل بدلاً من بسيوني وعبد الغني ومحمد فتحي بعد مرور 37 دقيقة، وأرسل فراوي كرة عرضية بلا خطورة كما ضاعت محاولة من النادري بتسديدة مرت بجانب القائم وخرج الشوط الأول بالتقدم الأهلاوي.



بدأ الشوط الثاني بحماس هجومي للبنك بلا خطورة وأبعد شوبير محاولة قريبة، ووجه كريم فؤاد تصويبة أبعدها أبوجبل.



نجح البنك في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 63 عن طريق تسديدة قوية من جانب محمد هلال سكنت شباك الحارس، بينما أشرك البنك سيرجي آكا بدلاً من كريم بامبو ولعب في صفوف الأهلي كريم وليد "نيدفيد" وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات بدلاً من إمام عاشور وكريم فؤاد ورضا سليم.



وسجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 72 عن طريق حسين الشحات الذي استغل تمريرة عرضية متقنة من جانب محمد مجدي "أفشة" ليمنح الفريق الأحمر التقدم مجدداً.



أهدر موديست ضربة رأس بجوار القائم، وسدد حسين الشحات فوق العارضة وسط مطالبات بالحصول على ضربة جزاء نتيجة لمسة يد ضد مدافع البنك ولكن الحكم أكد عدم وجود مخالفة.



وأشرك الأهلي لاعبه محمد هاني بدلاً من أكرم توفيق بينما شارك جريندو بدلاً من محمود الجزار في صفوف البنك.



ونجح البنك في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق البوركيني سعيدو سمبوريه من خطأ مشترك لدفاع الأهلي والحارس شوبير ليودعها لاعب البنك في المرمى.



شارك كهربا على حساب مروان عطية، بينما وجه ربيعة تسديدة صاروخية بجانب المرمى، وسجل ياو أنور الهدف الرابع لصالح البنك في الدقيقة 90 +4 من ضربة رأس متقنة.



حصل الأهلي على خطأ خارج حدود منطقة الجزاء وسدد أفشة ولكن أبوجبل تصدى ببراعة، وأضاع حسين الشحات محاولة قريبة وخطيرة بمراوغة وتسديدة بجوار القائم مع نهاية اللقاء بفوز البنك الأهلي

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