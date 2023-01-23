الأهلي يتقدم بثلاث شكاوي ضد رئيس الزمالك بسبب كهرباء

الوكيل الإخباري - أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الإثنين، تقدمه بثلاث شكاوى إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، ولجنة الانضباط، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية بسب وشتم محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأحمر.

اضافة اعلان



وأوضح البيان، الذي نشره الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن مرتضى منصور، وجه ألفاظا يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والدي اللاعب، والتحقير منه والتنمر عليه، والكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء، وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته.



وتابع البيان: "وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية".



وطالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلًا "لناديه" أحد عناصر اللعبة.



وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم "أسطوانات مدمجة" تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير منه. وكذلك بحق النادي الأهلي ومسؤوليه.

ونجح كهربا في إحراز هدف في شباك فريق الزمالك في مباراة القمة 125 التي أقيمت مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي بالجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.



وكان مرتضى منصور أعلن بدوره، تقدمه بشكوى ضد كهربا، بعد مشاركته في مباراة القمة 125.



وقال مرتضى منصور في تصريحاته للمؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأحد: "سوف نتقدم بمذكرة رسمية لرابطة الأندية المحترفة ضد كهربا؛ لأنه أخطأ في حق الزمالك بعد احتفاله في المباراة".



وأضاف منصور: "وكذلك موقف اللاعب وأنه شارك في المباراة وهو هارب وموقوف، وإذا كان سموحة تغاضى عن حقه فنحن لن نترك حقنا، ننتظر أن يعاقب نادي المبادئ اللاعب بعدما تجاوز في حق نادي الزمالك عقب لقاء القمة".

ملاعب