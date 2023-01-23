الإثنين 23-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : ولي العهد والآنسة رجوة يزوران احدى المبادرات - صور

جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في لواء الرمثا

المعايطة يستعرض لسفيرة الاتحاد الأوروبي أدوار المستقلة للانتخاب

حملة للحد من انتشار البسطات في إربد غدا

حادث سير يغلق مسرباً على طريق البحر الميت - فيديو

مندوبا عن رئيس الوزراء.. كريشان يفتتح محطة العقبة للسفن السياحية

الحكومة : لا نتوقع رفع الحد الأدنى للأجور خلال العام الحالي والمقبل

كناكرية عن الاستثمار بالمدينة الجديدة: صندوق أموال الضمان يدخل في أي استثمارات مجدية

للأردنيين.. 160 منحة جامعية في روسيا بمختلف التخصصات والمستويات

كريشان يوجه بتعيين هذه الفئات في كل بلديات المملكة

الإثنين، 23-01-2023 03:32 م

الأهلي يتقدم بثلاث شكاوي ضد رئيس الزمالك بسبب كهرباء

1202323132339162015951


الوكيل الإخباري - أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الإثنين، تقدمه بثلاث شكاوى إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، ولجنة الانضباط، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لقيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية بسب وشتم محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأحمر.

اضافة اعلان


وأوضح البيان، الذي نشره الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن مرتضى منصور، وجه ألفاظا يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والدي اللاعب، والتحقير منه والتنمر عليه، والكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء، وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته.

وتابع البيان: "وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية".


وطالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلًا "لناديه" أحد عناصر اللعبة.


وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم "أسطوانات مدمجة" تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير منه. وكذلك بحق النادي الأهلي ومسؤوليه.
ونجح كهربا في إحراز هدف في شباك فريق الزمالك في مباراة القمة 125 التي أقيمت مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي بالجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وكان مرتضى منصور أعلن بدوره، تقدمه بشكوى ضد كهربا، بعد مشاركته في مباراة القمة 125.


وقال مرتضى منصور في تصريحاته للمؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأحد: "سوف نتقدم بمذكرة رسمية لرابطة الأندية المحترفة ضد كهربا؛ لأنه أخطأ في حق الزمالك بعد احتفاله في المباراة".


وأضاف منصور: "وكذلك موقف اللاعب وأنه شارك في المباراة وهو هارب وموقوف، وإذا كان سموحة تغاضى عن حقه فنحن لن نترك حقنا، ننتظر أن يعاقب نادي المبادئ اللاعب بعدما تجاوز في حق نادي الزمالك عقب لقاء القمة".

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202323131259564062037 (1)

قرار مفاجئ من هاري كين بشأن مستقبله

1202323132249778744313

نور بني عطية يجدد عقده مع الفيصلي

1202323131958217100410

رونالدو خارج التشكيل المثالي لجولة الدوري السعودي

120232312633916120319

توتنهام ضيفاً ثقيلاً على فولهام بالدوري الإنجليزي

120232384838853589632

ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي

120232393520259579256

شاهد : رد فعل رونالدو على طفل انبهر بوجوده برفقته

أخبار متعلقة
1220222891917782396273

نجم النصر السابق: لا نحتاج كريستيانو رونالدو

1220222892619508078843

حقيقة عرض ريال مدريد لضم رونالدو

12202227102646393517637

نانت الفرنسي يستهدف الاردني موسى التعمري

12202227101916614231096 (1)

رسميًا.. كودي جاكبو لليفربول

1220222791518711732031

حمد الله يقود الاتحاد لفوز كبير على التعاون

12202226155959857394870

دي بروين: هالاند بإمكانه تسجيل 800 هدف بشرط واحد