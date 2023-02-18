الأهلي يواجه الهلال السوداني اليوم بدوري أبطال أفريقيا

الوكيل الإخباري - يواجه النادي الاهلي المصري منافسه الهلال السوداني، الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت، على ملعب الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وعاد النادي الاهلي للمشاركة في بطولة دوري ابطال افريقيا؛ بعد تحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للاندية، بعد الخسارة امام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 2-4 في بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.



وتأمل جماهير النادي الاهلي في تحقيق اللقب المفضل، وهو بطولة دوري ابطال افريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه؛ بعدما خسرها العام الماضي امام الوداد المغربي .



ويسعي النادي الاهلي لتحطيم «نحس» بطولة كأس العالم، وتعرضه للخسارة في أول مباراة بعد المونديال، حيث تكرر ذلك بعد مشاركاته العامين الماضيين في بطولة دوري ابطال افريقيا .

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