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الأحد، 21-04-2024 03:40 م

الأولمبي يسعى للتأهل من بوابة إندونيسيا

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الوكيل الإخباري - يتطلع المنتخب الأولمبي لخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي عندما يقابل منتخب إندونيسيا اليوم الأحد على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا تحت 23 عاماً AFC قطر 2024.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها قطر المسضيفة مع أستراليا على ملعب جاسم بن حمد.

وتتصدر قطر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لإندونيسيا، ونقطة لكل من الأردن وأستراليا، حيث ضمن المنتخب القطري الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وشدد مدرب المنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع على أن فريقه يريد التمسك بفرصة التأهل للدور ربع النهائي، وأن مصير الفريق بين أيديهم في هذه المباراة.

وقال أبو زمع "المنتخب الإندونيسي متطور، وبعد أن خسر في المباراة الأولى نجح في تحقيق الفوز في المباراة الثانية أمام أستراليا، ونحن ندرك أن المهمة لن تكون سهلة أمامهم، ولكن مصيرنا بين أيدينا".

وأضاف: مع احترامنا وتقديرنا للمنتخب الإندونيسي الصعب إلا أننا قادرون على تحقيق الفوز أمامهم من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

وأوضح أن لدى لاعبي المنتخب قدرات هجومية عالية، وهم يسجلون بشكل منتظم مع أنديتهم وفي المباريات السابقة للمنتخب، أملاً بحل مشكلة عدم التسجيل في المباراة القادمة.

وفي المقابل يكفي منتخب إندونيسيا الخروج بنتيجة التعادل من أجل التأهل إلى ربع النهائي، حيث قال مدرب الفريق شين تاي-يونغ: سوف أقوم بإلقاء نظرة على مباريات الأردن السابقة، وسوف أستعد للمباراة أمامهم بناء على ملاحظاتي.

وأردف بالقول: عانينا من بعض أوجه القصور خلال المباراة الثانية أمام أستراليا، وسوف نعمل على معالجة هذه الجوانب.

وختم: سوف نواصل التطوّر ونقوم بمراجعة مستوى أدائنا، وأعتقد أننا يمكن أن نقدم مستوى جيدا خلال المباراة أمام الأردن.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت يوم الاثنين فوز قطر على إندونيسيا 2-0، وتعادل أستراليا مع الأردن 0-0.

في المقابل شهدت الجولة الثانية التي أقيمت يوم الخميس فوز قطر على الأردن 2-1، وإندونيسيا على أستراليا 1-0.

ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة إفريقيا.

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