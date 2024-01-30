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الثلاثاء، 30-01-2024 03:33 م

الإعلام الرياضي القطري: منتخبات آسيا باتت تخشى النشامى

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الوكيل الإخباري - خصص الإعلام الرياضي القطري وجميع الصحف القطرية الصادرة اليوم الثلاثاء، صفحات عديدة ومساحات كبيرة لتغطية الانتصار الأردني التاريخي على منتخب العراق أمس، في مباراة وُصفت بـ “المجنونة”، وتأهل النشامى على إثرها إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها الدوحة حاليا.

وأجمعت الصحف القطرية على أن المباراة التي انتهت بفوز النشامى بثلاثة أهداف لهدفين، هي الأجمل والأقوى فنيا وندية وإثارة، على مستوى جميع المباريات في نسخة كأس آسيا الحالية.

وقالت الصحف القطرية الصادرة اليوم في عناوين لافتة، إن المنتخب الأردني أذهل الجميع في المباراة التي قلب فيها الطاولة على منتخب العراق في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، مؤكدة أن جميع منتخبات آسيا باتت تخشى النشامى بعد الأداء الرجولي والكبير الذي قدموه في مباراة الأمس.

وتحت عنوان “النشامى ما منهم سلامة”، كتبت الراية، أكبر الصحف القطرية، موضوعات مطولة لتغطية انتصار المنتخب الأردني على نظيره العراقي، وقالت إن النشامى صعدوا بالديربي لقمّة الإثارة وصعقوا الأسود بالسيناريو المذهل، واستطاعوا أن يكسبوا التحدّي الناري في الملعب والمدرجات، ويحققوا أغلى الانتصارات.

وأكدت أن منتخب النشامى قلب المباراة في الرمق الأخير، وضرب موعدًا مع المنتخب الطاجيكي بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

وقالت صحيفة الراية في تغطيتها لاحتفالات الجالية الأردنية في قطر بفوز النشامى، إن سوق واقف وحي كتارا ومنطقة مشيرب ودرب لوسيل وقلب الدوحة، وهي من أشهر مواقع الجذب السياحي في العاصمة القطرية، شهدت أجواءً احتفالية صاخبة، مؤكدة أن الدبكة الأردنية الشهيرة خطفت الأضواء خلال الاحتفالات.

وأضافت أن الاحتفالات انطلقت من استاد خليفة الدولي لمختلف شوارع الدوحة في أصداء فرحة مدوية للنشامى.

و أضافت أن المنسف الأردني استقبل النشامى في مقر إقامتهم، وأن الانتصار الكبير، رفع سقف طموحاتهم، مشيرة إلى أن منتخبات آسيا باتت تخشى منتخب النشامى بعد فوزهم المثير على العراق.

أما صحيفة الشرق، فقد كتبت تحت عنوان ” بسيناريو خيالي الأردني إلى ربع النهائي”، منتخب النشامى حقق فوزا دراماتيكيا على نظيره العراقي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة النارية التي جمعت المنتخبين أمس، حيث أحبط النشامى ريمونتادا أسود الرافدين في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي جاءت أحداثه سريعة ومثيرة.

وأكدت أن النشامى أظهروا شراسة هجومية منذ انطلاق الشوط الأول للمواجهة، حيث بدا جليا رغبة أبناء الحسين عموتة، في افتتاح النتيجة خلال وقت مبكر.

وقالت صحيفة الوطن إن المنتخب العراقي، دفع ثمن طرد أيمن حسين، مهاجم المنتخب الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية عقب احتفاله بالهدف الثاني الذي سجله على طريقته الخاصة، وكأنه يأكل طبق المنسف الأردني، ما أدى لتأثر فريقه بعد طرده وخسارة المباراة في نهاية المطاف.

كما تناولت صحيفة العرب في موضوع موسع مباراة الأردن والعراق، حيث قالت تحت عنوان “الأردن يصعق العراق في الوقت القاتل”، إن الأردن خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي عندما تجاوز نظيره العراقي بثلاثية مقابل هدفين، في لقاء مجنون ومثير جرى على استاد خليفة الدولي في الدور ثمن النهائي من البطولة، مضيفا أن المباراة شهدت إثارة كبيرة خصوصا في الوقت بدل الضائع، عندما قلب المنتخب الأردني تأخره بهدفين لهدف إلى فوز، مسجلا هدفين في الرمق الأخير من الوقت بدل الضائع.

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