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الأحد، 24-01-2021 12:58 م

الإفلاس يهدد برشلونة

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الوكيل الإخباري _ في خطوة منه لتجنب الإفلاس طالب نادي برشلونة مجموعة من البنوك الكبرى تأخير سداد الديون بعد الاضطرابات التي شهدها منذ بداية الصيف الماضي.


فبحسب صحيفة El Confidencial الاقتصادية الإسبانية، فإن برشلونة طلب من شركات جولدمان ساكس وأليانز وبارينجز وأموندي وبرودنشيال تأجيل الديون المستحقة حتى يتمكن النادي من تجنب الإفلاس المحتمل.

وبحسب الصحيفة فإن رأس المال العامل السلبي لبرشلونة يبلغ 601.8 مليون يورو ولديهم ديون وشيكة تبلغ 300 مليون يورو، وقد طلبوا تأجيلها.

هذا وتضاعفت ديون النادي خلال موسم 2019-20 وسط نتائج مالية مقلقة للغاية. وارتفعت من 217 مليون يورو في يونيو 2019 إلى 488 مليون يورو في يونيو 2020.

وأعلن برشلونة خلال موسم 2019-20 أنه يتوقع أن يكون أول ناد يكسر حاجز المليار جنيه إسترليني للدخل في عام واحد في كرة القدم، لكن هذا الرقم أفسد مساره جائحة فيروس كورونا.

و انفجر خلاف بين ليونيل ميسي وجوسيب بارتوميو مع سعي الأرجنتيني للخروج من النادي، بحسب صحيفة “آس”.


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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