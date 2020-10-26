الاتحاد الآسيوي يختار المدافع للتشكيلة المثالية

الوكيل الإخباري _ وقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على عبد العزيز هيكل ليكون المدافع في فريق الأهلي. للمنافسة على المركز في التشكيلة المثالية لمنطقة غرب القارة في دوري أبطال آسيا 2020.



وأشار الاتحاد القاري، إلى أن هيكل حقق النجاح في التدخلات بنسبة 67%، وقدرها الاتحاد بثلثي تدخلاته. وإلى أنه ساعد الخط الأمامي بصناعة فرصتين، وتقديم تمريرة حاسمة واحدة. ليساعد فريقه في الوصول إلى دور الـ16 قبل أن يخرج بفارق ركلات الترجيح أمام الأهلي السعودي.



وأوضح الاتحاد الآسيوي وجود 14 لاعباً يتنافسون على المراكز الأربعة في الخط الخلفي، وبإمكان القراء التصويت للاعب الأبرز برأيهم في هذا المركز، حتى يوم السبت المقبل. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور والتشكيلة المثالية منتصف الشهر المقبل.



واللاعبون المتنافسون هم خوجياكبار عليجونوف وفروخ ساييف من باختاكور، وشجاعي خليل زاده ومحمد حسين كنعاني وسعيد آغائي وسياماك نعمتي من بيرسيبوليس. ومايكون وعبد الله مادو وعوض خميس وسلطان الغنام من النصر. وطارق سلمان وبيدرو ميغيل من السد، ومهدي بن عطية من الدحيل.



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المصدر : ملاعب

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