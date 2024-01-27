الاتحاد الآسيوي يعاقب المنتخب السعودي قبل مواجهة كوريا

الوكيل الإخباري - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة من القرارات حول حالات مقدمة لها في كأس آسيا AFC قطر 2023.



وقرر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الإيطالي روبرتو مانشيني والمهاجم الصريح صالح الشهري بـ ١٠ الاف دولار بعد غيابهم عن اللقاء الصحفي الذي يسبق لقاء عمان.



وإضافة إلى ذلك، سيغرم الآسيوي الإتحاد السعودي لكرة القدم بما يصل إلى ١٢٥٠٠ دولار بعد أن فشل في إلزام مانشيني و صالح الشهري بالحضور في المقابلة الصحفية التي تسبق لقاء عمان.



وفي سياق متصل، يخوض المنتخب السعودي مباراته في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 بقطر ضد نظيره كوريا الجنوبية مساء الثلاثاء المقبل.



واحتل المنتخب السعودي المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته في كأس آسيا برصيد 7 نقاط بالفوز على كل من قرغيزستان و عمان والتعادل مع تايلاند.

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