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الإثنين، 09-05-2022 12:59 م

الاتحاد الآسيوي يعلن أفضل 3 حراس مرمى ،، أحمد عبد الستار بينهم

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أهم أرقام نجوم دور المجموعات من دوري أبطال اسيا، والذي اختتم قبل أيام بتأهل 16 فريق للدور ربع النهائي .اضافة اعلان



 

وكشف الاتحاد الآسيوي عن قائمة أفضل حراس المرمى من حيث عدد التصديات وكان حارس مرمى الوحدات الثالث بـ 25 تصدي خلال الـ 6 مباريات التي خاضها رفق فريقه.


وتصدر حارسي مرمى مومباي سيتي الهندي وغوانغزهو الصيني، فوربا لاتشينبا وهي ليبان ترتيب حراس المرمى بعد أن تصدى كلاهما لـ  28 كرة خلال دور المجموعات.




وكان الوحدات قد ودع دور المجموعات بعد أن تذيل ترتيب المجموعة الخامسة بـ 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن ثنائي الصدارة الفيصلي السعودي وناساف الأوزبكي، وخلف السد القطري الثالث بـ 8 نقاط .

 




 

 


 

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