الاتحاد الجزائري ينفي الشائعات بشأن رينارد

الوكيل الإخباري - نفى مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم الشائعات حول مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد واحتمال توليه تدريب منتخب "محاربي الصحراء" خلفا للمدرب جمال بلماضي.



وأكد المصدر أن الأخبار كاذبة وخاطئة ومروجوها يريدون الاصطياد في المياه العكرة وضرب استقرار المنتخب قبل الاستحقاقات القادمة.



وقال مسؤول في الاتحاد الجزائري لكرة القدم لصحيفة "االشروق" الجزائرية : "تفاجأنا لبعض مروجي هذه الأخبار ولا نعرف حتى مصدرها الرئيسي، لأن الاتحاد الجزائري لم يفكر ولو ثانية واحدة في هذا الأمر".

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مضيفا: "لقد قالها رئيس الفاف (الاتحاد الجزائري لكرة القدم) جهيد زفيزف شهر سبتمبر المنصرم، أن جمال بلماضي باق في منصبه إلى غاية 2026 وهو يحمل مشروع ندعمه ونقف وراءه إلى غاية مونديال الولايات المتحدة، المكسيك وكندا".



ولم ينجح المدرب الجزائري بلماضي في قيادة المنتخب الجزائري للتأهل إلى كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام الكاميرون بالدور النهائي، ليتأهل الأسود إلى المونديال بدلا من "محاربي الصحراء".



ويتحضر منتخب "محاربو الصحراء" باللاعبين المحليين لخوض غمار منافسات كأس إفريقيا المقررة في الجزائر بداية من 13 يناير 2023.

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