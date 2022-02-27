الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 02:49 م

الاتحاد الدولي للجودو يعلق الرئاسة الفخرية لبوتين

2202227131224191638413


الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي للجودو الأحد "تعليق" الرئاسة الفخرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه كسفير للاتحاد، ردا على العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.

اضافة اعلان



وكتب الاتحاد الدولي للجودو في بيان: "نظرا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب السيد فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير للاتحاد".



 
ويمارس بوتين فنون القتال الشرقية منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، ويحمل لقب "ماستر" في رياضة الجودو والسامبو.

وأصبح في عام 2006 الرئيس الفخري لاتحاد الجودو الأوروبي، وفي عام 2010 حصل على شهادة "دكتوراه في الجودو" من جامعة يونغ الكورية الجنوبية، وحائز على الحزام الأسود في الكاراتيه.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202227134939797889916

فيديو : علوان يعوض بهاء فيصل ،، هدف و اسيست على فريق يزن النعيمات

1c62196d-9e60-4d8e-81bf-cdfac8344b6a

فيديو : ردود الأفعال بعد فوز الوحدات والفيصلي على معان والجزيرة

c2c880ee-3a4c-4ae6-b5ec-d808791cbef1

أحمد الياس : نحتاج للمزيد من الوقت لتقديم الأداء المثالي (فيديو)

b25af93e-8967-4a8b-a62a-bf980803a12c

ما علاقة رقم شاهر شلباية بالنجم المصري محمد أبو تريكة ؟! (فيديو)

259096017_1220897161754320_4478733492367581186_n

التصريح الأول لنجم الوحدات الجديد بعد ظهوره بالقميص الأخضر (فيديو)

3ad430f2-3887-4695-ae46-22e371d54aa1

يزيد أبو ليلى يتحدث لموقع ملاعب بعد فوز الفيصلي على الجزيرة (فيديو)

أخبار متعلقة
4b9991d5-4beb-4c1c-9014-22c5cc76f318

نادي الرمثا يعلن عن اتفاقية استثمارية استثنائية (صور وفيديو)

223113003_1139540953223275_5150080760516055505_n

بدأ العد التنازلي ،، تعرف على موعد الكلاسيكو القادم

251591258_1209766736200696_5164794885422556191_n

ردود الأفعال بعد قرعة دوري المحترفين ودرع الاتحاد (فيديو)

220228141646782611073

حديث نائب رئيس اتحاد الكرة لموقع ملاعب بعد قرعة دوري المحترفين (فيديو)

84829128_1543807652424686_1793417418974953472_n

سجل الأبطال لبطولة درع الاتحاد وموعد النهائي للنسخة الجديدة

260000733_1220897145087655_7542571961179392473_n

الاتحاد يكشف سبب اختيار ملعب الزرقاء لإقامة بطولة الدرع