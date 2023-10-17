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الثلاثاء، 17-10-2023 04:33 م

الاتحاد السعودي: تنظيم كأس العالم أهم مباراة نستعد لخوضها

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم اليوم الثلاثاء التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم 2034 واعتبر أن الفوز بشرف تنظيم البطولة أهم مباراة تستعد بلاده لخوضها.

وأعلن الاتحاد السعودي مطلع الشهر الحالي نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد مطالبة الاتحاد الدولي (الفيفا) للدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم للاستضافة.

الاتحاد السعودي قال أيضًا إنه ينوي الترشح لاستضافة البطولة "وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم".

وقال القاسم في مقطع مصور عبر حساب الاتحاد على منصة إكس المعروفة سابقًا باسم تويتر: "أوجه الدعوة للجميع لزيارة المملكة والمشاهدة بأنفسهم شغف الشعب السعودي وعشقه لكرة القدم. وكذلك رؤية الشباب وأجيال المستقبل أينما ذهبتم، وعند حضور أي مباراة يمكنكم رؤيتهم يرتدون ألوان أنديتهم المفضلة".

وأضاف: "تشكل كرة القدم جزءًا أساسيًّا من الهوية السعودية. ربما يُعد الفوز على الأرجنتين بطلة العالم العام الماضي هو الانتصار الأهم في تاريخنا في كرة القدم في مثل هذه البطولة الكبرى، لكن الفوز باستضافة كأس العالم يمثل أهم مباراة نستعد لخوضها".

وتابع: "دون أدنى شك سنبذل قصارى جهدنا للفوز بحق الاستضافة ونيل شرف التنظيم على أرض المملكة العربية السعودية".

وكشفت السعودية نيتها الترشح بعد إعلان الفيفا أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أيضا أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

وحظي الإعلان السعودي بدعم اتحادات الكرة في قطر والإمارات والكويت وعُمان والبحرين، إلى جانب الاتحاد الخليجي لكرة القدم فضلًا عن عدد من نجوم دوري المحترفين السعودي.

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