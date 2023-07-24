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الإثنين، 24-07-2023 01:53 م

الاتحاد الفرنسي يهدد باريس سان جيرمان بعد استبعاده مبابي

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الوكيل الإخباري - انتقد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نادي باريس سان جيرمان على خلفية استبعاده كيليان مبابي، عن قائمة الفريق التي تقوم بجولة آسيوية استعدادا للموسم الكروي المقبل 2023-2024.

وأصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بيانا رسميا، انتقد فيه تصرفات نادي باريس سان جيرمان، حيث هدد باتخاذ إجراءات قانونية وفقا لموقع "Bleacher Report".

وقال الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين، في بيانه: "جميع اللاعبين يجب أن يتمتعوا بنفس ظروف العمل التي تتمتع بها القوى العاملة المحترفة".

وساءت العلاقة بين كليان مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، وإدارة نادي باريس سان جيرمان، بعد أن رفض المهاجم تجديد عقده مع الفريق الباريسي لعام إضافي حتى 2025، مما يمكنه من الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل بشكل مجاني.

ويخطط مبابي للبقاء في "حديقة الأمراء" حتى نهاية عقده صيف 2024، لكي يحصل على مكافأة الولاء من باريس سان جيرمان، ومن ثم يستطيع الرحيل مجانا إلى ريال مدريد، مع الحصول هناك على مكافأة إضافية كبيرة مقابل التوقيع للفريق الإسباني، إلا أن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أمهل مهاجمه أن يحدد موقفه النهائي قبل مطلع شهر أغسطس المقبل، فإما بتجديد العقد أو الرحيل هذا الصيف.

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