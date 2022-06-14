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الثلاثاء، 14-06-2022 12:23 م

الاتحاد يفرض على الأندية تواجد مدربة في كوادر فرق السيدات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تترقب أندية دوري المحترفات لكرة القدم إنطلاق البطولة بمشاركة 5 فرق فقط وهي ( الاتحاد، الأهلي، الأرثوذكسي، النصر والاستقلال)، وذلك بعد تعليق أندية القادسية وعمان نشاطها الكروي، ليشهد الدوري غياب قطبي الكرة النسوية عمان وشباب الأردن لأول مرة منذ إنشاء البطولة قبل ما يزيد عن 18 عام.اضافة اعلان





وستسجل البطولة الظهور الأول لفريق الاتحاد، حيث يسعى الفريق المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى باسم " 6 يارد "، لفرض نفسه رقما صعبا جديدا بالكرة الأردنية، ويأتي ذلك جليا بعد تعاقده مع كوكبة من نجمات الكرة الأردنية، خصوصا وأن الموسم الجديد سيشهد الإعلان عن بطل جديد لدوري المحترفات، في ظل غياب شباب الأردن وعمان .


وأبلغ الاتحاد الأردني لكرة القدم الأندية باللوائح ومن بينها ما يتعلق بالأجهزة الفنية الخاصة بالفرق؛ إذ يتوجب على الأندية توفير جهاز فني يتكون من مدير فني، مساعد مدرب، مدرب حراس مرمى، معالجة، مدير فريق ومسؤول لوازم.


 

وحسب اللوائح يجب أن يحمل المدير الفني شهادة تدريب درجة A " على الأقل " إن كان ذكرا، و B "على الأقل " إن كانت أنثى، ويجب أن يكون المساعد إنثى في حال كان المدير الفني ذكرا، وفي حال كان المساعد ذكرا فيجب أن يكون المدير الفني أنثى؛ علما أن شهادة المساعد يجب أن تكون بدرجة C كحد أدنى، فيما يجب أن يحمل مدرب الحراس شهادة تدريب حراس المرمى بدرجة B على الأقل .

 




 

 


 

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