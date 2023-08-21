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الإثنين، 21-08-2023 02:50 م

الاردني أبو السعود يتوج بذهبية كأس الفراعنة للجمباز

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الوكيل الإخباري - توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، الأحد، بالميدالية الذهبية على جهاز حصان المقابض، في بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني "رجال وسيدات" والمقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية.

ويشارك في البطولة ١٢ دولة وهي مصر البلد المضيف وأذربيجان والهند والمغرب وقطر وتونس وأرمينيا وجيورجيا والصين تايبيه وكرواتيا ولبنان إضافةً إلى الأردن.

يذكر أن "أبو السعود" يستعد للمشاركة برفقة زميله بشار الترك في دورة الألعاب الآسيوية والتي ستنطلق يوم ٢٣ سبتمبر القادم في مدينة هانغتشو الصينية.

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