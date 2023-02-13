البرازيل تحقق لقب كأس اميركا الجنوبية تحت 20 سنة

الوكيل الإخباري - تمكّن منتخب البرازيل من تحقيق لقب بطولة أمم أميركا الجنوبية تحت 20 عامًا لكرة القدم، بعد الفوز في نهائي على حساب منتخب الأوروغواي بنتيجة 2-0.



سجل لاعب الوسط آندري الهدف الاول للبرازيل في الدقيقة 84، قبل أن يضيف بدرينيو الهدف الثاني في الدقيقة 92+.



وكانت البرازيل قد احتلت صدارة المرحلة النهائية برصيد 13 نقطة، تلتها أوروغواي برصيد 12 نقطة، ليخوض المنتخبان المباراة النهائية.



ويعد اللقب هو الثاني عشر لـ"السيليساو"، وحقق اللقب على استاد "الكامبين" في العاصمة الكولومبية بوجوتا، خلال المباراة النهائية التي حضرها أكثر من 32 ألف شخص.

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