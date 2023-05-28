الأحد 28-05-2023
الوكيل الاخباري

تركيا توضح حول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

ما هي تفاصيل اتفاق سقف الديون الأمريكية الذي توصل إليه بايدن ومكارثي؟

واشنطن والرياض تدعوان طرفي الصراع السوداني إلى تمديد وقف إطلاق النار

اصابة بحادث صدم باص كوستر بحاجز اسمنتي على أوتوستراد الزرقاء‏

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في عدد من الوزارات والمؤسسات -اسماء

وزارة العمل تعلن عن وظائف في جرش

انخفاض سعر حديد التسليح في الأردن 40 ديناراً وسعر الطن 545 ديناراً

حريق هائل بمنشأة تصنيع في كليفلاند بأمريكا- فيديو

الإدارات المرورية: خطة وجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

مصر.. إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية

الأحد، 28-05-2023 10:35 ص

البرازيل تهزم نيجيريا وتبلغ دور الـ16 لمونديال الشباب

520232892527413196430


الوكيل الإخباري - تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما)، عقب فوزه على نظيره النيجيري (2-0) مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ووقع على ثنائية "السيليساو" البرازيلي كل من المدافع جيان بيدروسو والمهاجم ماركينيوس في الدقيقتين (43، و45) من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا" بالعاصمة بوينس آيرس.

وحقق منتخب البرازيل انتصاره الثاني على التوالي، وتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة (D) بفارق الأهداف عن منتخبي إيطاليا ونيجيريا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بينما احتل منتخب الدومينيكان، الذي خسر أمام نظيره الإيطالي (0-3)، المركز الرابع الأخير وودع البطولة.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520232893634674999859

مكاسب بالجملة للهلال بعد ثلاثية أبها

520232893033641905698 (1)

النصر يفشل في فك عقدة الاتفاق

520232892333828855723 (1)

إنتر ميلان يهزم أتلانتا ويحجز مقعدا له في دوري الأبطال

520232892059766063655

ميسي يقود باريس سان جيرمان لنيل لقب تاريخي

5202327104235199100822 (1)

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

5202327102911307555362

شرط أسينسيو يمهد لرحيله عن ريال مدريد

أخبار متعلقة
520232794931968837120

اللاعبة المجالي تحترف في الأهلي السعودي

52023279414316516158

الفيفا يعاقب الاتحاد السعودي

5202318112014802104532

الكشف عن شعار كأس العالم 2026 (فيديو+صورة)

5202315152132491315153

الاحتفالات بلقب الليغا لم تكتمل.. لحظة هروب لاعبي برشلونة من الملعب (فيديو)

52023410114765001481

نابولي يتحدى أودينيزي في ليلة التتويج

52023116745698214732

قرعة دوري المحترفات تسحب الأربعاء بمشاركة 6 أندية