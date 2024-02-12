البرازيل حاملة ذهبية كرة القدم تغيب عن أولمبياد باريس 2024

الوكيل الإخباري - فشلت البرازيل، حاملة اللقب في النسختين الأولمبيتين الأخيرتين في منافسات كرة القدم للرجال، في حجز بطاقتها إلى ألعاب باريس الصيف المقبل، بعد خسارتها أمام غريمتها التقليدية الأرجنتين 0-1 في كراكاس في التصفيات الأميركية الجنوبية.



في المقابل، نجحت الأرجنتين بقيادة مدربها لاعب الوسط الدولي السابق خافيير ماسكيرانو في التأهل إلى النهائيات بفضل هدف لوسيانو غوندو، في سعيها إلى اللقب الثالث في تاريخها بعد عامي 2004 و2008.

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وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية لأميركا الجنوبية في الأولمبياد بين الباراغواي وفنزويلا حيث تحتاج الأولى إلى التعادل فقط، فيما يتعين على الثانية الفوز.



ويعد فشل المهاجم البرازيلي الواعد إندريك (17 عاما) خيبة أمل كبيرة علما بأن البرازيل كانت بحاجة إلى التعادل فقط لضمان وجودها في العرس الأولمبي.

لكن الأرجنتين هي التي ستتاح لها الفرصة لإحياء الذكريات الجميلة للميداليات الذهبية لعامي 2004 مع المهاجم كارلوس تيفيز والمدرب مارسيلو بيلسا، و2008 مع ليونيل ميسي.



وبلغت منتخبات البرازيل والأرجنتين والباراغواي وفنزويلا المرحلة النهائية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد، وهي مجموعة من أربعة منتخبات يلعب كل واحد مع خصمه مرة واحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى أولمبياد باريس.

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