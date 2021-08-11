البشتاوي في أول تصريح بعد التوقيع للجليل : ليث راجع !!

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الوكيل الإخباري - أنس عشاأكد نجم الكرة الأردنية ليث البشتاوي أنه يعتبر عودته من بوابة الجليل موفقة، مبينا أنه يطمح للمزيد خصوصا وأنه يرى أن أموره الفنية ممتازة وثقته بنفسه عالية، إلا أن الجانب البدني خانه بعض الشيء وهو أمر سيتغير مع مرور الوقت، وبإذن الله " ليث راجع " .وتابع بحديث لموقع ملاعب : " الحمدلله على حصاد 4 نقاط في أول مبارتين من مرحلة الإياب لدوري المحترفين، بالطبع الجماهير سعيدة، نحن لا نطمح بتحقيق البطولات، بل التواجد في منتصف الترتيب، تنتظرنا مباريات صعبة وسنتعامل مع كل واحدة منها كبطولة ".يذكر أن البشتاوي قد عاد لدورينا من بوابة الجليل في فترة الانتقالات بين مرحلتي الذهاب والإياب بعد غياب امتد لقرابة العامين، وكان قد مثل العديد من الأندية أبرزها الوحدات والأهلي بالإضافة لمنتخبات الفئات العمرية كافة .وكان الجليل قد تعادل مع شباب العقبة سلبيا في افتتاح الجولة الـ13 من دوري المحترفين، لينفرد بالمركز الثامن على سلم الترتيب بـ 12 نقطة .