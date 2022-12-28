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الأربعاء، 28-12-2022 12:48 م

التشكيلة الأغلى بعد مونديال قطر.. ظهور نجمين عربيين

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الوكيل الإخباري -  نشر موقع "ترانسفير ماركت"، تشكية أغلى فريق كرة قدم في العالم، وفقا للقيمة السوقية للاعبين في كل مركز، وذلك عقب أيام من انتهاء مونديال قطر 2022.

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شكيلة الفريق الأغلى في العالم نحو 1.14 مليار يورو تقريبا.

وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر قيمة في خط الهجوم، الفرنسي، نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، البالغ 24 عاما، بقيمة 180 مليون يورو، متقدما على النرويجي، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، البالغ 22 عاما، بقيمة 170 مليون يورو.

وفي مركز الجناح الأيسر، ظهر اسم البرازيلي لاعب ريال مدريد الإسباني، فينيسوس جونيور، البالغ 22 عاما، بقيمة، 120 مليون يورو.

وفي مركز المهاجم المتأخر، تواجد لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، فيل فودن، البالغ 22 عاما، بقيمة 110 ملايين يورو، كما ظهر لاعب لايبزيغ الألماني، كريستوفر نكونكو (25 عاما)، كمهاجم ثان بقيمة 80 مليون يورو.

 


 

 

أما مركز الجناح الأيمن فكان من نصيب المصري محمد صلاح (30 عاما) نجم ليفربول الإنجليزي، بقيمة 80 مليون يورو، ولاعب ريال مدريد الإسباني، رودريغو (21 عاما) بنفس القيمة.

وفي مركز خط وسط المهاجم، تواجد الإنجليزي جود بيلينغهام (19 عاما) لاعب بوروسيا دورتموند، بقيمة 110 ملايين يورو، ولاعب بايرن ميونيخ الألماني، جمال موسيالا (19 عاما) بقيمة 100 مليون يورو، أو البلجيكي، كيفن دي بروين (31 عاما) رمانة ميزان مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيمة 80 مليون يورو.

وعلى يمين خط الوسط، تواجد لاعب أرسنال الإنجليزي، بوكايو ساكا (21 عاما)، بقيمة 100 مليون يورو، كما تم وضع ماركينيوس (28 عاما) لاعب باريس سان جيرمان، بقيمة 70 مليون يورو، وظهر لاعب ريال مدريد، الفرنسي أوريلين تشواميني (22 عاما)، بقيمة 90 مليون يورو،

وفي قلب الدفاع تواجد الكرواتي جوسكو غفارديول (20 عاما)، قلب دفاع لايبزيغ الألماني، بقيمة 75 مليون يورو، وكذلك البرتغالي روبن دياز (25 عاما) لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بنفس القيمة، تلاهما الهولندي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ماتيس دي ليخت (23 عاما) بقيمة 70 مليون يورو.

وجاء المغربي، أشرف حكيمي، الذي تألق في بطولة كأس العالم بقطر، والذي يلعب لصالح نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في تشكيلة أغلى اللاعبين في خط الدفاع، بقيمة 70 مليون يورو.

أما مركز حارس المرمى الأغلى قيمة فكان من نصيب البلجيكي، تيبو كورتوا (30 عاما)، الذي يلعب لصالح ريال مدريد الإسباني.

وغاب عن التشكيلة كل من نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، المتوج بلقب كأس العالم "قطر 2022"، نظرا لارتفاع عمره البالغ 35 عاما، وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أداء متواضع مع منتخب بلاده في المونديال.

 

 

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