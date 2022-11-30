التشكيلة المتوقعة للأخضر السعودي أمام المكسيك

الوكيل الإخباري - استقر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، على إجراء تغييرين فقط على تشكيلة مباراة الأخضر السابقة أمام بولندا، وذلك عندما يواجه المكسيك مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال قطر.



وتملك السعودية 3 نقاط، من فوز على الأرجنتين (2-1)، وخسارة من بولندا (2-0)، وبإمكان الأخضر التأهل إلى ثمن نهائي المونديال حال الفوز على المكسيك دون النظر إلى المباراة الأخرى.



وينوي رينارد الدفع بالثنائي سلطان الغنام وعبدالله عطيف بدلا من محمد البريك (المصاب) وعبدالإله المالكي (الموقوف) في التشكيلة الأساسية التي ستواجه المكسيك على ملعب لوسيل.



وطالب المدرب الفرنسي، لاعبيه بضرورة الضغط العالي، وتضييق المساحات لتقليل خطورة المنتخب المكسيكي الذي يعتمد على السرعات.



ومن المتوقع أن يدخل الأخضر المباراة بالتشكيلة التالية:



حراسة المرمى: محمد العويس



خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام



خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان



خط الهجوم: صالح الشهري

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