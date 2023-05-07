الأحد 07-05-2023
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بدء تدريب الدفعة 28 في الوطنية للتشغيل والتدريب
العقبة تحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي
البترا تتخطى حاجز نصف مليون زائر
الأردنية تسعى لتوفير فرص عمل تناسب كفاءة طلبتها وخريجيها
أخبار الشركات
أخبار الشركات
النداء الأخير للراغبين بالمشاركة في بطولة كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي 2023
المال للتمويل ودروزة موتورز تطلقان حزم تمويلية ميسرة لامتلاك دراجات وسكوترات
السفير الاسترالي يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
البنك العربي يحصد جائزة "أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعيّة للشركات" في الشرق الأوسط
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كورونا