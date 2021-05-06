التشكيل المتوقع للفيصلي في مواجهة شباب الأردن

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الوكيل الإخباري - أنس عشايلتقي فريقا شباب الأردن والفيصلي في قمة نارية يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الليلة، وذلك بافتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز واستكمال النتائج الإيجابية المقدمة منهما بالدوري هذا الموسم .ويتسلح الفيصلي بكوكبة النجوم التي يمتلكها المدير الفني السوري حسام السيد، وإليكم التشكيل المتوقع للزعيم في المواجهة :عبدالله الزعبي، ورد البري، سالم العجالين، محمد أبو زريق، إبراهيم الدلدوم، خالد زكريا، أنس الجبارات، مجدي العطار، سالم العجالين، محمد العكش ومارديك مارديكيان.