التشكيل المتوقع للفيصلي في نهائي كأس السوبر

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
يشهد ستاد عمان الدولي نهائي كأس السوبر الأردني، عندما يلتقي فريقا الفيصلي والرمثا عند الساعة العاشرة والنصف، في قمة جماهيرية كبيرة .
ويسعى الفيصلي لتحقيق لقبه الثاني في هذا الموسم، وسيدخل بكامل نجومه للمواجهة الثالثة أمام الرمثا، حيث تغلب عليه في بطولتي درع الاتحاد والقدس والكرامة .
وإليكم التشكيل المتوقع لكتيبة المدرب الوطني محمود الحديد :
يزيد أبو ليلى
سالم العجالين - براء مرعي - أنس بني ياسين - عدي زهران
نزار الرشدان - عبيدة السمارنة
أمين الشناينة - يوسف الرواشدة - ورد البري
محمد العكش