التشكيل المتوقع للفيصلي في نهائي كأس السوبر

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

يشهد ستاد عمان الدولي نهائي كأس السوبر الأردني، عندما يلتقي فريقا الفيصلي والرمثا عند الساعة العاشرة والنصف، في قمة جماهيرية كبيرة . اضافة اعلان









ويسعى الفيصلي لتحقيق لقبه الثاني في هذا الموسم، وسيدخل بكامل نجومه للمواجهة الثالثة أمام الرمثا، حيث تغلب عليه في بطولتي درع الاتحاد والقدس والكرامة .

وإليكم التشكيل المتوقع لكتيبة المدرب الوطني محمود الحديد :





يزيد أبو ليلى

سالم العجالين - براء مرعي - أنس بني ياسين - عدي زهران



نزار الرشدان - عبيدة السمارنة



أمين الشناينة - يوسف الرواشدة - ورد البري



محمد العكش

