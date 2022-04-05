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الثلاثاء، 05-04-2022 05:27 م

التشكيل المتوقع للفيصلي في نهائي كأس السوبر

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
يشهد ستاد عمان الدولي نهائي كأس السوبر الأردني، عندما يلتقي فريقا الفيصلي والرمثا عند الساعة العاشرة والنصف، في قمة جماهيرية كبيرة .اضافة اعلان



 
ويسعى الفيصلي لتحقيق لقبه الثاني في هذا الموسم، وسيدخل بكامل نجومه للمواجهة الثالثة أمام الرمثا، حيث تغلب عليه في بطولتي درع الاتحاد والقدس والكرامة .

 

 

وإليكم التشكيل المتوقع لكتيبة المدرب الوطني محمود الحديد :

 

 


يزيد أبو ليلى 
سالم العجالين - براء مرعي - أنس بني ياسين - عدي زهران 

نزار الرشدان - عبيدة السمارنة 

أمين الشناينة - يوسف الرواشدة - ورد البري 

محمد العكش 

 




 

 


 

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