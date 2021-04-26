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الإثنين، 26-04-2021 05:02 م

التشكيل المتوقع للوحدات في مباراة النصر السعودي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

يخوض ممثل الكرة الأردنية الوحدات، مباراته الخامسة بدوري أبطال اسيا "2021" عندما يواجه النصر السعودي المستضيف عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين ، لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.
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ويستعيد الوحدات ظهيره الأيسر محمد الدميري الذي غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة، في خبر سعيد للفريق، نظرا لأهمية اللاعب الفنية في تشكيلة الأخضر، فيما سيقتقد الفريق لمدافعه المميز يزن العرب والذي تعرض للطرد في مباراة السد .

وإليكم التشكيل المتوقع للوحدات :
أحمد عبد الستار، فراس شلباية، طارق خطاب، دانيال عفانة، محمد الدميري، فادي عوض، أحمد الياس، أحمد سمير، أنس العوضات، أحمد زريق وعبد العزيز نداي .

 




 

 


 

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