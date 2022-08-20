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السبت، 20-08-2022 12:19 م

التعمري في الموسم الجديد ،، تألق وموقف وطني (فيديو وصور)

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الوكيل الإخباري -  ملاعب - أنس عشا
يقدم نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم موسى التعمري مستويات رائعة مع فريقه البلجيكي أود هيفرلي لوفين، رغم تذبذب النتائج للفريق بشكل عام .

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وبدأ التعمري موسمه بتسجيل هدف رائع في مرمى ليستر سيتي الإنجليزي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، قبل أن يفتتح الدوري بتسجيل هدف لفريقه في مرمى كورتريك.


ورغم تراجع نتائج الفريق بعد ذلك، إلا أن التعمري واصل التألق وكانت أفضل مبارياته على المستوى الفردي أمام العملاق البلجيكي كلوب بروج، حيث هدد الفريق مرارا وتكرار وحرمه القائم من تقليص الفارق بالمواجهة التي انتهت بفوز بروج بثلاثية نظيفة .


ويحل أود لوفين بالمركز السابع على سلم الترتيب رفقة فيستيرلو وشارلروا وأوستند بـ 6 نقاط لكل منهم وبفارق 6 نقاط عن رويال أنتويرب المتصدر .

وعلى الصعيد الوطني قدم التعمري لفتة رائعة في مباراة فريقه بالجولة الثالثة من الدوري أمام رويال أنتويرب، وذلك عندما أرتدى قميصا كتب عليه " أوقفوا الحرب في غزة"، في موقف يلفت نظر الجماهير الأوروبية للعدوان الصهيوني على القطاع والذي خلف أكثر من 40 شهيد ومئات الجرحى .

 




 

 


 

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