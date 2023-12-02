الثلوج تؤجل مباراة بايرن ميونخ وأونيون برلين

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تأجلت مباراة بايرن ميونخ وضيفه أونيون برلين التي كانت مقررة يوم السبت في الدوري الألماني بسبب تساقط الثلوج بكثافة في مقاطعة بافاريا، بحسب ما أعلنت شركة النقل العام "أم في جي".وشرحت الشركة في موقعها الرسمي "الأعزاء الركاب، لقد ألغيت مباراة بايرن ميونخ وأونيون برلين المقررة اليوم (الساعة 17:30 بتوقيت غرينيتش) في فروتمانينغ".وأكدت رابطة الدوري الألماني التأجيل، موضحة أن مالك ملعب أليانز أرينا الذي كان سيستضيف المباراة "أغلق المنفذ المؤدي إلى الملعب، بسبب التساقط المستمر للثلوج".وكتب بايرن في موقعه الرسمي "حتى لو كان ممكنا تجهيز أرضية ملعب أليانز أرينا لاحتضان المباراة، فإن مخاطر السلامة والوضع المروري حتمت الإلغاء. يشكل تساقط الثلوج من سقف ملعب أليانز أرينا خطرا لا يحصى على المتفرجين".ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبايرن يان-كريستيان دريزن "نحن متأسفون لتأجيل المباراة، لكن سلامة مشجعينا ومشجعي أونيون برلين هي أولوية مطلقة".وتساقطت ثلوج كثيفة ليل الجمعة-السبت على مدينة ميونخ، وصلت سمكاتها إلى عشرات السنتيمترات.وأدى تساقط الثلوج إلى تراجع كبير في حركة القطارات والنقل في ميونخ.ويحتل بايرن ميونخ، حامل لقب البوندسليغا في الأعوام الـ11 الماضية، المركز الثاني بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر.