الجزائري بوداوي يقود نيس إلى صدارة الدوري الفرنسي

الوكيل الإخباري - قاد الدولي الجزائري هشام بوداوي، فريقه نيس إلى احتلال صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز على مضيفه متز 1-0، السبت ضمن المرحلة الثامنة من المسابقة.



واستعاد نيس نغمة الفوز بعد تعادله السلبي أمام بريست الأسبوع الماضي، بفضل بوداوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد 14 دقيقة من صافرة البداية من تسديدة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من ميلفين بار.



وحافظ نيس الذي حقق فوزه الرابع مقابل 4 تعادلات على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، رافعا رصيده في المركز الأول إلى 16 نقطة أمام موناكو الثاني (14 نقطة) الذي سيكون بمقدوره العودة إلى المركز الأول في حال فوزه على رينس الرابع (13 نقطة) في وقت لاحق هذه الأمسية.



ويواجه بريست الثالث مع 14 نقطة أيضا تولوز غدا الأحد، في سعيه لمواصلة بدايته الرائعة واحتلال الصدارة في حال تعثر نادي موناكو.

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