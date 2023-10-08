الأحد 08-10-2023
الوكيل الاخباري

محاضرة عن مرض الحصبة بمستشفى المقاصد الخيرية

انطلاق فعاليات اسبوع التوعية البيئية في عجلون

الامن العام : 9 اصابات بحادث تدهور ودهس مقابل الجامعة الاردنية

سماء الأردن على موعد مع خسوف جزئي نهاية الشهر الجاري

مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والوطني لحقوق الإنسان

نتنياهو يتخطى الحكومة ويصادق على بند الحرب

اتصال هاتفي بين الملك والسيسي بشأن الاحداث في فلسطين

الجامعة الأردنية والبنك الدولي يتباحثان حول تحديات التعليم العالي

النقابات المهنية تقيم وقفة دعم لعملية طوفان الأقصى

"وصمة عار ".. هكذا تناولت وسائل إعلام إسرائيلية عملية طوفان الأقصى

الأحد، 08-10-2023 03:09 م

الجزائري بوداوي يقود نيس إلى صدارة الدوري الفرنسي

102023891419783029147


الوكيل الإخباري -  قاد الدولي الجزائري هشام بوداوي، فريقه نيس إلى احتلال صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز على مضيفه متز 1-0، السبت ضمن المرحلة الثامنة من المسابقة.

واستعاد نيس نغمة الفوز بعد تعادله السلبي أمام بريست الأسبوع الماضي، بفضل بوداوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد 14 دقيقة من صافرة البداية من تسديدة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من ميلفين بار.

وحافظ نيس الذي حقق فوزه الرابع مقابل 4 تعادلات على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، رافعا رصيده في المركز الأول إلى 16 نقطة أمام موناكو الثاني (14 نقطة) الذي سيكون بمقدوره العودة إلى المركز الأول في حال فوزه على رينس الرابع (13 نقطة) في وقت لاحق هذه الأمسية.

ويواجه بريست الثالث مع 14 نقطة أيضا تولوز غدا الأحد، في سعيه لمواصلة بدايته الرائعة واحتلال الصدارة في حال تعثر نادي موناكو.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102023813917324553130

التعمري يوجه رسائل دعم للشعب الفلسطيني

102023812206649732541

غياب الأسلحة يمهد طريق آرسنال لإنهاء عقدة جوارديولا

1020238112028275905220 (1)

غموض حول إعادة مباراة سباهان واتحاد جدة

1020238105558439537304 (1)

مدرب إنتر ميامي يعلق على تقارير إعارة ميسي إلى برشلونة

1020238104828648641062 (1)

أتلتيكو مدريد يجدد عقد سيميوني

1020238103626755147229

3 مؤشرات واضحة تضع مونديال 2034 على مشارف السعودية

أخبار متعلقة
1020237101749298323191

نانت يتخطى ستراسبورغ بالدوري الفرنسي

10202319352657121201

سان جيرمان يقع في فخ كليرمون فوت

9202326152324662936532

مصطفى محمد يعادل رقما صامدا في تاريخ نانت

9202311104148543968582

سبب غريب وراء عدم بيع مانشستر يونايتد قميص هويلوند

9202311101946927077294

رئيس الدوري الإسباني يهاجم الدوري السعودي: لا أحد يعرف اسم الفريق الذي يلعب له بنزيما

920231194345760549236

رونالدو يوجه رسالة للشعب المغربي