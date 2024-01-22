الجزائر تخشى شبح الخروج المبكر أمام موريتانيا

الوكيل الإخباري - تختتم غدا الثلاثاء، منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا، المقامة في كوت ديفوار، حيث يلتقي منتخبا الجزائر وموريتانيا، في مواجهة عربية خالصة، بينما تلعب أنجولا ضد بوركينا فاسو.



وقبل الجولة الختامية، يتصدر منتخب أنجولا المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، وخلفهما منتخب الجزائر برصيد نقطتين ثم موريتانيا بدون رصيد.



وفي المواجهة العربية، لا بديل عن الفوز إذا أراد أحدهما انتزاع إحدى بطاقات التأهل لدور الـ 16.



واكتفى منتخب الجزائر بتعادلين مع أنجولا وبوركينا فاسو، بينما خسر منتخب موريتانيا أمام بوركينا فاسو وأنجولا.



ويحتاج منتخب الجزائر للفوز وانتظار خسارة أنجولا أو بوركينا فاسو في المباراة الثانية ليحصد المركز الثاني، أما في حال تعادلهما سيتم النظر إلى فارق الأهداف بين الفرق الثلاثة لحسم المتأهلين.



أما في حال تعادل الجزائر مع موريتانيا، وأيا ما كانت نتيجة المباراة الثانية، سيعني هذا بقاء موريتانيا في ذيل ترتيب المجموعة وخروجه من الدور الأول للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيدخل منتخب الجزائر في حسابات معقدة، حيث سيبقيه أيضًا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وينتظر هدايا المنافسين لحجز إحدى 4 بطاقات كأفضل ثوالث.



ويرتكز جمال بلماضي مدرب الجزائر، على عدد من العناصر الهجومية المميزة مثل بغداد بونجاح ورياض محرز ومحمد الأمين عمورة وآدم وناس ويوسف بلايلي وفارس شايبي، بالإضافة لعناصر الخبرة إسلام سليماني وسفيان فيجولي ونبيل بن طالب وعيسى ماندي ورامي بن سبعيني.



ويسعى بلماضي لتفادي كابوس الخروج من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي، لأن هذا السيناريو ربما يسفر عن إقالته من منصبه.



ويسعى المدير الفني لمنتخب الجزائر لاستغلال فارق الخبرات بتحقيق فوز عريض على موريتانيا قد يمنحه صدارة المجموعة إذا انتهت مباراة أنجولا وبوركينا فاسو بالتعادل.



أما أمير عبدو مدرب موريتانيا، يحلم بمفاجأة جديدة تقلب موازين المجموعة ويرتكز على عدد من العناصر المميزة مثل حمية الطنجي وإبنو با وأبو بكر كويتا وسيدي بونا عمار إضافة إلى حارس المرمى بوبكر نياسي.



وفي المباراة الأخرى بين أنجولا وبوركينا فاسو، تبدو الأجواء أكثر هدوء.



ويبقى الرباعي الهجومي كريستوفر مابولولو وجيلبرتو وجيلسون وأنطونيو كاباكا هم أخطر أسلحة المنتخب الأنجولي التي لمعت بقوة في أول جولتين.



أما الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، لديه كتيبة مميزة في مختلف الخطوط، أبرزها برتراند تراوري ولاعب الوسط إبراهيما بلاتي توريه والجناحين عيسى كابوريه وعبدول تابسوبا والظهير الأيسر ستيف ياجو مع حارس المرمى كوفي كواكو مع قلب الدفاع إيسوفو دايو، ورأس الحربة محمد كوناتي.

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